Осетровое полнолуние 2020: появились яркие фото и видео удивительного явления

В понедельник, 3 августа 2020 года, жители разных стран мира наблюдали удивительное явление – Осетровое полнолуние, которое считается одним из самых ярких.

Красочные снимки полнолуния опубликовало издание TheSun.

Три ярких небесных светила – Луна, Юпитер и Сатурн – в полнолуние образовали в небе подобие треугольника. Луна была слева от Сатурна, Юпитер – справа.

Осетровое полнолуние наступило в 18:59 по Киеву, а необычным названием оно обязано индейским племенам Северной Америки. Они считали, что осетровую рыбу легче всего ловить именно в полнолуние.

Как сообщал “источник”, ежегодный метеорный поток Персеиды в этом году начался 17 июля. Своего пика самый красивый звездопад года достигнет в ночь на 13 августа – ожидается до 110 метеоров в час при ясном небе.