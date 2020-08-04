Коронавирус может убить после выздоровление: врач из Киева рассказала о тяжелых последствиях

Коронавирус может вызывать серьезные проблемы с организмом даже после того, как человек полностью вылечился от вируса.

Об этом в Facebook написала главврач Александровской клинической больницы Людмила Антоненко.

По ее словам, так произошло с 68-летней женщиной, которая смогла побороть вирус и вернулась к нормальной жизни.

“Как гром среди ясного неба – инфаркт, да еще такой, о котором специалисты говорят: “несовместим с жизнью”. Закрытый ствол левой коронарной артерии, 2/3 сердца осталось без кровоснабжения. Тромбоз, который кардиологи теперь часто наблюдают после перенесенного COVID-19″, – пишет она.

В итоге врачи восстановили кровоснабжение сердечной мышцы, но после произошел кардиогенный шок: летальность более 70-80%.

“Долгие две недели борьбы за жизнь в отделении кардиохирургической реанимации под постоянным мониторингом жизненных функций и лабораторных показателей… Реабилитация и снова возвращение к привычной жизни.

Благодаря кропотливой работе, основательным знанием, “золотым рукам” и профессионализма врачей ОКБ удается продлить жизнь тогда, когда шансов уже нет”, – отметила она.

По данным британского издания Daily Mail, последствия заражения коронавирусом сравниваются с последствиями заболевания полиомиелитом. Так, он может вызывать такие осложнения, как серьезные неврологические последствия, хроническая усталость, осложнения для работы легких и сердца, и даже инсульты. Для некоторых пациентов заболевание завершилось инвалидностью.

Напомним, что у исполняющего обязанности вице-мэра Одессы Дмитрия Жемана подтвердился диагноз COVID-19.