Мужчину считали убитым пять лет, но он оказался живым – история потрясла всех

Рикардас Пуисис, который жил в Уисбеке, графство Кембриджшир, исчез после того, как ушел с работы в сентябре 2015 года, а два месяца спустя полиция начала расследование убийства, но дальнейшее развитие событий потрясло всех.

Об этом сообщает Mirror.

Правоохранители провели ряд обысков, но успехом их усилия не увенчались: только спустя пять лет выяснилось, что мужчина все это время жил в лесу.

Друг Рикардаса Йонас Качераускас рассказал, что считал своего друга мертвым, но рад такому повороту.

“Я не знаю, где он был все время до сих пор. Это первый раз, когда я слышу, что они нашли его… Я счастлив, что он жив, потому что я знаю его семью, и он хороший человек. Это очень хорошая новость. Его сестре было очень грустно”, – сказал он.

Полиция подозревает, что Рикардас сбежал в сентябре 2015 года после того, как стал жертвой эксплуатации и умышленно спрятался в лесу, прервав контакты с другими.

Как сообщал “источник”, ранее в Канаде пропали две сестры, которые ходили по магазинам со своим отцом.