Конструкцию можно менять, как в Lego: электромобиль будущего показали на фото и видео

В Германии инженеры работают над электромобилем будущего, который позволит покупателям самим менять конструкцию, как только они придут домой, как кирпичи Lego.

Об этом пишет издание DailyMail.

Электромобиль назвали EBussy EV. Разрабатывает его немецкая компания Electric Brands. Машина будет выпускаться в 10 различных типах кузовов: от кабриолета, универсала, фургона, туристического автобуса или даже внедорожника для пересеченной местности.

У EBussy есть цифровые наружные зеркала, управляемая приложением система связи и сдвижное рулевое колесо, которое позволяет водителям управлять транспортным средством с левого или правого переднего сиденья – идеально подходит для поездок по пересеченной местности.

Полный привод при полной зарядке аккумулятора помогает проехать более 300 миль (600 километров), а зарядные батареи очень легко вытаскиваются – из ящика сбоку автомобиля.

Пока что есть только чертежи, но eBussy должен появиться в Великобритании уже в следующем году по стартовой цене около 14 000 фунтов стерлингов (около 19 тысяч долларов США).

Автомобиль разработали в соответствии с “принципом Lego”, что означает, что потребители могут сделать перестройку, чтобы получить новый дизайн.

“Вне зависимости от выбранного варианта шасси, вы можете легко и быстро адаптировать свой eBussy к вашим потребностям и так часто, как вам нравится. Вам не нужны никакие специальные инструменты, вам не нужно работать в NASA, просто иногда нужна помощь, чтобы удалить модуль и снова установить другой”, – рассказывают в компании.

Оба варианта шасси имеют ряд задних сидений, которые можно сложить в зависимости от того, какой из 10 дизайнов пожелает клиент.

Опция “Автобус” включает заднюю кабину и модуль багажника в соответствии со стандартным микроавтобусом, идеально подходящим для дорожных поездок для нескольких человек. Вариант Автобус будет идеальным для отдыхающих или, в профессиональной обстановке, для трансфера из аэропорта.

Фото: Electric Brands

“Коробка”, тем временем,подойдет для небольших доставок товара с ее большим багажником.

Фото: Electric Brands

“Пикап” имеет открытую заднюю кабину для снаряжения, багажа или домашних животных, чтобы подышать свежим воздухом, и поставляется с опцией добавления внутренних задних пассажирских сидений.

Фото: Electric Brands

В то время как ‘Camper’ напоминает традиционный VW campervan, в комплекте с внутренним диваном, холодильником, телевизором, плитой, баком с пресной водой и раковиной для тех ретро-поездок 1970-х годов.

Каждая из этих конфигураций имеет свою цену, однако, даже после покупки какой-либо из модульных конструкций, потребители не остаются с ней навсегда и могут сами ее изменить.

Кроме этого всего, eBussy оснащен встроенными солнечными панелями на крыше для увеличения дневной дальности до 125 миль.

Что также удивительно, около 98 процентов автомобиля “практически полностью утилизируется”.





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