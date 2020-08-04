Какой праздник 4 августа и что нельзя делать

Во вторник, 4 августа, в Украине отмечают Марии Магдалины, иногда праздник Марии в народе называли Ягодницей из-за того, что было запрещено выходить в поле, и люди отправлялись на сбор ягод.

Об обычаях и суевериях праздника, а также народных приметах украинцев, связанных с этим днем, рассказывает “источник”.

Обычно именно в это время женщины варили ягодное варенье на зиму. Полевые работы в этот день приостанавливали, потому что верили, что на ниве может убить молния.

Также считалось, что на Магдалину роса имеет особую силу. Поэтому женщины до рассвета пытались обязательно умыться росой, чтобы их лица дольше были молодыми и красивыми.

Обычаи и суеверия

В этот день рекомендуется ухаживать за садом и огородом – урожай будет хорошим.

Рубить деревья запрещено, как и начинать что-то новое. Путешествия также лучше отложить.

Было принято купаться в реке или озере – это укрепит здоровье на весь год.

Чтобы привлечь в дом удачу и счастье, надо подать милостыню.

Народные приметы

Сильная роса 4 августа – к плохому урожаю льна.

Гроза на Магдалину – будет хороший урожай зерновых.

4 августа – время выкапывать луковицы цветов, скоро могут быть заморозки.

Как сообщал “источник”, 26 июля, православные отмечали Собор Архангела Гавриила, которого называют вестником Господа. Наши предки считали, что в этот день нельзя обливаться холодной водой, чтобы не погибнуть на водоеме.