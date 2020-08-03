Трое детей тонули на глазах отца – он спас их ценой своей жизни

В воскресенье, 2 августа, в Англии отец спас в воде троих своих детей ценой жизни.

Об этом сообщает издание The Mirror.

Трагедия произошла в семье Стивенс. 36-летний глава семейства Джонатан совершил героический поступок. Он спас тонущих троих детей на пляже Бармута.

Очевидцы вызвали на место спасателей. Те прислали экипажи машин и авиацию. Спасатели достали тело Джонатана из воды и госпитализировали его в тяжелом состоянии. Однако мужчина скончался в больнице.

“Все семь его прекрасных детей потеряли своего отца. Он умер, спасая жизни своих детей в море. Нет слов, чтобы описать боль. Я всегда буду благодарна ему за спасение наших детей. Я люблю его и всегда буду”, – сказала жена погибшего 34-летняя Барфорд.

Как сообщал “источник”, в Канаде пропали две сестры, которые ходили по магазинам со своим отцом.