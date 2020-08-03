Наглый медведь пробрался на пасеку и совершил “ограбление века” – все попало на видео

На пчелином дворе в Китае заметили голодного азиатского черного медведя, зверь съел около 7,5 килограмма (17 фунтов) меда.

Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в общинном природном заповеднике Гуанба в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Он был обнаружен, когда местные пчеловоды сообщили властям, что некоторые из их ульев были съедены.

Кадры, выпущенные местным центром охраны природы, показывают, что азиатский черный медведь, которому, как полагают, около трех лет, впервые заходит на пасеку, тщательно осматривая окрестности.

После долгих проверок голодный зверь двинулся к одной из железных решеток, где хранились ульи.

Сначала животное пыталось оторвать зубами металлические стержни, но безрезультатно. Затем он вытолкнул свои лапы через щель между решетками и потянулся за медом.

После успешного извлечения сладкой жидкости черный медведь охотно слизывает ее с ног.

Ранее “источник” сообщал, что в США в штате Вирджиния черный медведь пришел во двор к людям и искупался в детском бассейне.