Александр Богуслаев купил райский остров в Италии – выглядит шикарно

Сын экс-владельца компании “Мотор Сич” Александр Богуслаев приобрел остров у берегов итальянской Лигурии за 10 млн евро.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

Остров Галлинара расположен в 1,5 км от материка, между городами Альбенда и Алассио. Ширина и длина острова – менее чем полкилометра (470х450 метров), он возвышается над уровнем моря на 87 метров.

В давние времена он принадлежал католической церкви, последние 150 лет – состоятельным владельцам промышленных предприятий и банкирам.

Александр Богуслаев приобрел его у девяти пьемонтских и лигурийских семей, совместно владевших Галлинарой более 40 лет.

По информации издания, переговоры о покупке острова начались в мае этого года и завершились 17 июля.

42-летний Александр Богуслаев – сын Вячеслава Богуслаева, бывшего владельца компании “Мотор Сич”.

Как сообщал “источник”, скандальный украинский журналист и политик Анатолий Шарий в августе 2019 стал владельцем шикарной виллы в живописном каталонском городке Рода-де-Бара.