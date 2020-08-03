В Минобороны ответили на угрозы РФ относительно поставок оружия на оккупированный Донбасс

В Минобороны Украины прокомментировали политические заявления в РФ по поставкам оружия на оккупированный Донбасс в случае получения Украиной военной помощи от США.

“В России звучат политические заявления относительно поставок оружия на Донбасс в случае получения Украиной военной помощи от США. Однако РФ уже седьмой год подряд ведет войну против Украины”, – сказано в сообщении пресс-службы Минобороны Украины.

В оборонном ведомстве назвали количество вооружения и военной техники на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей: танков – 480 единиц; боевых бронированных машин – более 900 единиц; пушек и гаубиц – около 450 единиц; минометов – около 300 единиц; реактивных систем залпового огня – около 210; средств противовоздушной обороны – около 700; противотанковых средств – около 450.

“Все это оружие Россия применяет в военных действиях против Украины. Российское вооружение было завезено в Украину через неподконтрольный участок границы нашего государства. С начала агрессии указанное вооружение и боевая техника используются не только против военнослужащих ВС Украины и других военных формирований, но и против мирного населения Донбасса. Поэтому, если Россия хочет увеличить поставки оружия, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства.

Украина, согласно международным договорам, получает техническую помощь от государств-партнеров. И нынешняя ситуация – не исключение. Украина благодарна международным партнерам за поддержку в борьбе против агрессора”, – сказано в сообщении.