В Киеве мужчина угрожает взорвать бизнес-центр – говорят о заложнике

В понедельник, 3 августа, в Киеве неизвестный зашел в помещение банка в бизнес-центре “Леонардо” и начал угрожать взрывом.

Об этом написал в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

В полицию позвонила представительница АО “Универсал Банк” и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Введено в действие специальную полицейскую операцию “Гром”. Представители полиции начали переговоры с террристом.

В Telegram “Политика Страны” сообщили о захвате заложников в БЦ “Лернардо”. Там перекрыты не только дороги, но и подходы к БЦ.

Как писал “источник”, странно, что заложник офицер, которого удерживал полтавский террорист, не смог один на один задержать человека, которого называют “наркоманом”, рассказал Андрей Дубовик экс-заместитель начальника 2-го управления Центра специальных операций СБУ “Альфа” полковник запаса в эфире “источник TV”.