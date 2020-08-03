Луцк отказался вводить жесткий карантин – требуют исключения из “красной зоны”

Депутаты Луцкого городского совета приняли обращение к центральной власти с требованием исключить город Луцк из так называемой “красной зоны” эпидемиологической опасности, а также отменить в этой части протокол комиссии ТЭБ и ЧС и соответствующее постановление Кабмина, которое делегирует госкомиссии право решать судьбу отдельных городов.

Об этом шла речь во время заседания внеочередной 90-й сессии городского совета 3 августа, передают “Волынские новости”.

Депутаты поддержали проект решения “Об обращении к Президенту Украины, Верховной Раде Украины об отмене безосновательно введенного красного уровня эпидемиологической опасности в Луцке”.

По словам депутата Игоря Полищука, государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС безосновательно отнесла Луцк к “красной зоне” эпидемиологической опасности, которая означает введение радикального карантина. Несмотря на то, что есть города, например, Черновцы, Ровно, Ивано-Франковск, где по состоянию на 29.07 общее количество больных больше, чем в Луцке.

“Какими критериями руководствовались люди, которые решили отнести Луцк к “красной зоне”, непонятно, – сказал Игорь Полищук и добавил, что с представителями городской власти никто не коммуницировал. – Государственная комиссия решила как нам здесь, в Луцке, жить”.

Он рассказал, что отнесение города к “красной зоне” означает введение ряда радикальных ограничений, в частности прекращение движения общественного транспорта, закрытие заведений общественного питания, магазинов, детских садов, других учреждений. Так, на сегодня городской бюджет уже потерял из-за карантина около 140 миллионов гривен.

Как сообщал “источник”, 3 августа в Тернополе на внеочередной сессии горсовета выразили несогласие с внесением города в “красную зону” и жестким карантином. Депутаты отметили, что решение правительства Украины несправедливое и не ссылается на показатели заболеваемости коронавирусом.