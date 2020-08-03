Во вторник глава Луганщины представит нового руководителя ВГА Лисичанска

Во вторник, 4 августа, глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай представит нового руководителя военно-гражданской администрации г. Лисичанск.

Об этом Сергей Гайдай сообщил во время прямого эфира в ФБ.

«Не медлили, быстро все зарегистрировали. Завтра все расскажу: о планах, он скажет о себе. Зададите вопросы, если захотите”, – сообщил глава области.

Напомним, согласно указу Президента Украины Владимира Зеленского от 27 июля 2020 года в Лисичанске создана военно-гражданская администрация. А указом от 28 июля – в Северодонецке.