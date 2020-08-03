Киевский террорист вышел в прямой эфир – все продлилось недолго

Сухроб Каримов, захвативший заложника в БЦ “Леонардо” в Киеве, вышел в прямой эфир, но все длилось недолго – вскоре он был задержан.

Соответствующее видео было доступно в YouTube.

Мужчина вел себя довольно уверено. Пил кофе и курил. Также попросил телефон, чтобы проверить, что он действительно в прямом эфире. Однако было только видео, слов Сухроба не слышно – видимо, полиция запретила их передавать.

В районе, где было захвачено отделение банка в Киеве, образовались огромные пробки. Правоохранители перекрыли часть улицы Владимирской.

Как писал “источник”, ранее полиция ликвидировала “полтавского террориста”. Романа Скрыпника обнаружили ночью в ходе полицейской спецоперации. Накануне подозреваемый в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского, после чего сбежал.