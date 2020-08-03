Мама-кошка устроила “разнос” коту – это видео стало настоящим “хитом”

В сети появилось забавное видео с котиками, на котором мама-кошка отругала своего ребенка.

Об этом сообщает “Ридус”.

“Это ужасное чувство, когда тебя отругала мама”, – именно так называется ролик, ставший популярным на портале Reddit.

На видео кошка грозно мяукает на своего взрослого сына, чем очень расстраивает рыжего хулигана. Причины конфликта питомцев остались за кадром.

Ролик набрал более 50 тысяч лайков на сайте Reddit.

Комментаторам происходящее на видео напомнило о своих жизненных ситуациях:

“Ох, у меня аж сердце екнуло”, “Да-да, именно так я чувствую себя после ссор с мамой”, “Я уверена, что кошка мяукнула что-то из серии: “Ты как с матерью разговариваешь???”, “Это очень смешно, но кота жалко”, – пишут они.

Как сообщал “источник”, ранее рыжий кот устроил забавную драку сам с собой – и это видео повеселило пользователей сети, сделав домашнего любимца “звездой”.