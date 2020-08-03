Полиция Луганщины предупреждает граждан об активизации мошенников: раскрыта преступная схема

В полицию Луганской области обратились двое мужчин пожилого возраста, которые рассказали полицейским, что они недавно стали жертвами аферистов и потеряли значительные суммы средств.

Правоохранители Луганщины отмечают, что мошенники действуют по схеме – на улицах предлагают пожилым различные виды товаров по высоким ценам. В ходе беседы «торговцы» убеждают граждан согласиться на покупку не нужного им и забирают последние деньги покупателей, даже если их недостаточно для покупки по указанной цене.

Сейчас полицейские Луганщины проводят оперативно-розыскные мероприятия с целью установления лиц мошенников, которые обманули двух пенсионеров на сумму более 50 000 гривен.

“Помните, что осторожность, бдительность и внимательность – залог вашей безопасности. Если Вы стали жертвой мошенников – звоните в полицию по телефону «102». Предоставленная вами информация поможет полицейским оперативно установить мошенников”, – сказано в сообщении пресс-службы областной полиции.