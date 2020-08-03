Сухроб Каримов захватил заложницу в центре Киева: кто он и что известно

Стало известно имя мужчины, который захватил в заложники сотрудницу банка в БЦ “Леонардо” в центре Киева.

Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко в эфире телеканале ZIK.

Захватившего банк в Киеве зовут Сухроб Каримов, он гражданин Узбекистана.

В сети обнародовали первое фото из банка, на фото – мужчина, который угрожает взорвать здание, а рядом его заложница Ольга Артюшенко.

Артюшенко рассказала, что террорист находится на первом этаже здания в банке, со стороны улицы Владимирской. Саму Ольгу и сотрудников банка эвакуировали.

“Я уже счастливо ухожу отсюда. Работников банка эвакуировали. Террорист хочет 40 тысяч грн, говорит, что у него бомба”, – заявила она “Стране”.

Напомним, 3 августа в Киеве неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет зашел в помещение банка АО “Универсал Банк”, который находится в бизнес-центре “Леонардо”. Он сам сказал работникам вызывать полицию. При этом злоумышленник заявил, что у него в рюкзаке находится бомба.

Как сообщал “источник”, на место событий прибыли десятки силовиков. Они оцепили часть перекрестка улиц Владимирская и Богдана Хмельницкого, где находится здание.