Сухроб Каримов задержан

В Киеве задержали террориста Сухроба Каримова, который захватил заложников в Киеве.

Об этом стало известно во время онлайн-трансляции.

Злоумышленника задержали правоохранители в прямом эфире, в сети обнародовали фрагмент задержания мужчины.

Представитель СБУ, по итогам задержания, рассказал, что у мужчины, захватившего банк в Киеве, были с собой составляющие взрывного устройства.

Каримов – гражданин Узбекистана, он зашел в помещение банка АО “Универсал Банк”, который находится в бизнес-центре “Леонардо”. Он сам сказал работникам вызывать полицию. При этом злоумышленник заявил, что у него в рюкзаке находится бомба.

Как сообщал “источник”, на место событий прибыли десятки силовиков. Они оцепили часть перекрестка улиц Владимирская и Богдана Хмельницкого, где находится здание.



