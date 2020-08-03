На одной из трасс в Троицком районе частично ограничат движение: в чем причина

С 4 августа на участке 35 + 500 – 36 + 900 (между с. Аношкино и с. Тополи) автомобильной дороги общего пользования государственного значения Р-66 «Демино-Александровка – Сватово – Лисичанск – Луганск» начинаются ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Троицкой районной государственной администрации.

В связи с ремонтными работами движение будет частично ограничено (данная информация предоставляется для планирования своей деятельности руководителям агроформирований района и обеспечения соблюдения габаритно-грузовых норм транспортных средств).