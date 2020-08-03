6 актеров советского кино, которые сыграли успешные роли не по возрасту

Экранный возраст персонажей очень часто отличается от настоящего возраста актеров, которые их играют. Знаете ли вы, сколько на самом деле лет было артистам, которые исполнили роли Золушки, “мымры” Калугиной в “Служебном романе” и многих других?

Очаровательной Янине Жеймо, которая запомнилась многим советским зрителям юной Золушкой, на момент съемок одноименного фильма было 37 лет. Хрупкое телосложение, милое лицо и безграничное обаяние помогли женщине перевоплотиться в юную романтичную девушку.

В знаменитой киноленте “Любовь и голуби” актриса Наталья Тенякова талантливо исполнила роль бабы Шуры. Хотя самой Наталье в это время было на 20 лет меньше, чем ее персонажу. В интервью актриса часто рассказывает историю о том, как пришла на пробы в купальнике, а ей сказали, что дают роль бабушки. Тенякова сначала была возмущена и даже решила, что ее разыгрывают. Но потом все-таки согласилась, и не прогадала.

Актриса Татьяна Аксюта виртуозно сыграла 16-летнюю школьницу Катю, хотя самой девушке на момент съемок фильма “Вам и не снилось” было уже 23 года. А вот ее партнеру действительно было 16 лет, но пара играла настолько гармонично, что никто не заподозрил разницы в возрасте.

Когда Ирина Муравьева играла 17-летнюю старшеклассницу в фильме “Карнавал”, ей уже было 32 года. Эта роль далась Ирине настолько хорошо, что за нее она получила признание журнала “Советский экран”. Там ее назвали лучшей актрисой 1982 года.

Похожая ситуация произошла и с актрисой Надеждой Румянцевой в фильме “Девчата”. Ее героине Тосе по сюжету 18 лет, ну а самой Румянцевой во время съемок было уже 30.

Когда Алиса Фрейндлих пришла на съемки “Служебного романа” ей было 43 года. И сначала ее героиня вполне выглядит на этот возраст из-за неумения одеваться, манеры общения, походки и так далее. Но к концу картины прежняя “мымра” исчезает, и вместо нее появляется красивая стильная женщина 36 лет.