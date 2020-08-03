Пропавшего без вести подростка нашли в желудке крокодила – трагедия поразила всех

В Малайзии спасатели нашли тело пропавшего без вести 14-летнего мальчика внутри крокодила после того, как того схватили у берега реки.

Об этом сообщает “Mirror”.

Подросток Рики Ганья собирал улиток со своей семьей на берегу реки в Кучинге когда крокодил выпрыгнул из воды и направился к нему.

Крокодил сжал челюсти вокруг ноги мальчика и потянул его под воду, когда его испуганные родственники звали на помощь.

Спасатели использовали курицу в качестве приманки, чтобы выманить крокодила из воды, и четыре дня спустя он был пойман в ловушку.

Местные жители разрезали живот рептилии и нашли одежду, принадлежащую Рики, а также множество человеческих останков.

“Около 9:15 утра крокодил взял приманку – курицу, прикрепленную к крюку, проложенному командой, в месте, расположенном примерно в трех милях от того места, где в последний раз видели мальчика.Крокодил был вытащен на берег, где его живот был проверен. К сожалению, внутри были человеческие останки, которые были идентифицированы как принадлежащие пропавшему подростку”, – сказал офицер из Центра пожарно-спасательных операций в Сараваке

Останки мальчика были доставлены семьей домой, чтобы похоронить его в их деревне.

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