В Украину возвращается настоящая жара: синоптик рассказала, к чему готовиться

Во вторник, 4 августа, в Украину начнет возвращаться жара, осадков не ожидается ни в одной области страны.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко у себя на странице в Facebook.

Она уточнила, что температура воздуха в отдельных областях Украины поднимется до 31 градуса.

“В Украину возвращается жара. Завтра (4 августа) температура воздуха днем составит +25 +31 градус. Повсюду в Украине – без осадков и преимущественно солнечно. Ветер южный или юго-восточный, 3-8 м/с”, – говорится в прогнозе.

Также Наталья Диденко рассказала о погоде в украинской столице, и анонсировала небольшие осадки в отдельных регионах в конце недели.

“В Киеве вторник ожидается сухим солнечным, с температурой воздуха +28, +29 градусов. В дальнейшем жара усилится. Неделя в целом обещает быть без осадков, подсушит воздуха антициклон, разве что в конце недели на севере и кое-где на Западе пройдут короткие дожди с грозами”, – отмечает синоптик.

Как сообщал “источник”, ранее синоптики рассказали, что последний месяц лета в Украине будет умеренно теплым, при этом без сильной жары.