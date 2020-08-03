Бомба взорвется, даже если его убьют: появились пугающие детали о террористе в Киеве

Террорист угрожает взорвать бизнес-центр в Киеве и заявляет, что это произойдет, даже если его убьют.

Об этом сообщает издание “theБабель”.

Мужчина закрепил на своей ноге трос, который ведет в рюкзак. Ранее он отмечал, что там у него большой заряд взрывчатки. Теперь же злоумышленник подчеркнул, что взрывчатка сдетонирует если его убьют.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко написал, что террорист может быть психически неуравновешенным человеком.

“Мы пока не знаем, насколько серьезные его намерения, и действительно ли у него настоящая взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров. На месте создан оперативный штаб СБУ и полиции”, – отметил он.

Напомним, 3 августа в Киеве неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет зашел в помещение банка АО “Универсал Банк”, который находится в бизнес-центре “Леонардо”. Он сам сказал работникам вызывать полицию. При этом злоумышленник заявил, что у него в рюкзаке находится бомба.

Как сообщал “источник”, на место событий прибыли десятки силовиков. Они оцепили часть перекрестка улиц Владимирская и Богдана Хмельницкого, где находится здание.