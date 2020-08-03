Оксана Марченко отдыхает в Крыму: как выглядит ее резиденция, в которой гостил Путин

Телеведущая Оксана Марченко и ее супруг, нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктор Медведчук, отправились на отдых в оккупированной Россией Крым. Большого секрета семья из этого не делает, ведь ранее политик неоднократно заявлял, что отдыхал и будет отдыхать на полуострове.

Сама Марченко эту ситуацию не комментирует и не посвящает подписчиков в подробности своего досуга, как это часто бывает в дни пребывания ведущей в Киеве. Как пишет “Крым. Реалии”, на полуострове супруги владеют бизнесом (который появился уже после аннексии) и недвижимостью. theLime вспомнил, как выглядит особняк Марченко и Медведчука, в котором однажды гостил крестный их дочери Владимир Путин.

Виктор Медведчук и Оксана МарченкоФото: instagram.com/oksana.marchenko.official

Ранее изданию удалось выяснить, что Оксана Марченко владеет в Крыму земельным участком в под Ялтой – его площадь составляет 5 тысяч кв. метров. Помимо этого у семьи есть резиденция в Симеизе, негласно названная Дворцом Медведчука. Фотографии поместья публиковал “Тиждень”.

Фото: tyzhden.ua

Фото: tyzhden.ua

Фото: tyzhden.ua

Именно в этом доме Оксана Марченко и Виктор Медведчук в 2012 году встречали Владимира Путина, который заезжал посмотреть на танцующий фонтан своих кумовей вскоре после встречи с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем.

Ранее СМИ говорили о том, что имение Марченко и Медведчука якобы построено на территории бывшего санатория для больных туберкулезом. Изначально на его месте должна была появиться база отдыха ФК “Динамо”, но вскоре там появилась частная резиденция.





Подробностей о вилле семьи с видом на море нет. Судя по фотографиям, на территории особняка поместились большой бассейн, зал для конференций, просторная терраса. Поговаривают, у Медведчука и Путина был один и тот же мастер каминов, который создал в Крыму точную копию камина, над которым работал на даче президента РФ.

Фото: tyzhden.ua

Напомним, отношения с Виктором Медведчуком телеведущая Оксана Марченко узаконила в 2003 году и уже в следующем родила дочь Дарью. Крестными родителями девочки стали Владимир Путин и жена Дмитрия Медведева Светлана. Широкую узнаваемость Марченко в 2007 году принес именной проект “Шоу Оксаны Марченко”, позже – проекты “Україна має талант” и “Х-фактор”.