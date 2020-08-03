Теплая вода и сытный завтрак: Лилия Ребрик поделилась рецептом стройности

Для Лилии Ребрик не существует запретных продуктов, но чтобы поддерживать фигуру, она ест их по строгому расписанию. Рецептами стройности 39-летняя телеведущая и актриса поделилась в Instagram.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

“Я и правда в жизни ем все, чего мне хочется. Потому что это моя концепция жизни: я безумно ее люблю и пытаюсь получать от нее ВСЕ! И это, конечно, касается и еды, – призналась Лилия. – Но некоторых правил я все же придерживаюсь. Во-первых, каждый свой день начинаю со стакана теплой воды. Делаю это за полчаса до завтрака: вода подготовит желудок к работе и восстановит водный баланс, утраченный за ночь. Второе правило – сытно завтракаю. С семьей мы очень любим завтракать блинчиками с начинкой и сырниками, хотя редко можем съесть и бутерброд с чаем или кофе. В-третьих, если я хочу съесть что-то уже совсем не полезное (или какие-то пирожные) – я стараюсь сделать это до обеда. Потому что к вечеру организм все, что мы съели, переработает, и оно не отложится на талии и боках”.

Еще с юности Лилия Ребрик не ест после обеда овощи с большим содержанием сахара – картофель, морковь и буряк. Вместо них она выбирает мясо или рыбу. Также вечером звезда не ест хлеб и другие мучные блюда. Но про ужин она не забывает, и никогда не ложится спать голодной: так и засыпать спокойнее, и утром меньше съешь. “Меню моего ужина – белое мясо, белые сыры и трава”, – поделилась Лилия.