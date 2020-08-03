Водитель “оригинально” спрятал номера от камер видеофиксации – теперь с него смеются

В Киеве заметили водителя, который решил обмануть камеры видеофиксации ПДД и избежать наказания.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

“Вот меня удивляют суровые и брутальные киевские мужчины которые альфачи, спецура, бизнесА и победители по жизни а потом встают на коленки и заклеивают номера чтобы не попасть на сумасшедшие 137 украинских гривен штрафа. И едут потом с заклееным номером такие: “я шлоб я боюсь штрафа, пусть мой номер не будет видно, но все равно я альфач, я срецура, хоть и коленки грязные, пойду гляну, не отвалилась ли заплатка. А если штраф – маме позвоню”, – говорится в сообщении.

Водитель замазал последнии две буквы номерного знака, чтобы камера не смогла зафиксировать его машину.

Как сообщал “источник”, ранее в сети показали интересную махинацию владельца автомобиля Skoda, который решил обмануть камеры видеофиксации нарушений ПДД на дорогах и заклеил одну из букв на госномере автомобиля.