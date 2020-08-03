Соцсети: «На Станице Луганской проходят сотни людей, на КПП «Еленовка около 20 человек и 5 авто»

В социальных сетях жители ОРДЛО сообщают, что 3 июня члены НВФ «ДНР» в очередной раз открыли «гуманитарный коридор» на подконтрольном им КПП «Еленовка».

Об этом пишет ДонПресс

По словам людей, по состоянию на 09:00 на Еленовке на выезд из ОРДО зафиксировано человек 20 -25 и 5 автомобилей.

Также, люди сообщают, что за вчерашний день через через КПВВ Станица Луганская в сторону Украины прошло 1247 человек, в сторону ОРЛО — 739 человек. В соцсети пишут: