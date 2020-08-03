Во Львове прощаются с Андреем Гергертом – он воевал на Донбассе и верил в победу

В понедельник, 3 августа, хоронят заместителя командира Украинской добровольческой армии, руководителя 8-го отдельного батальона “Аратта” Андрея “Червень” Гергерта.

Об этом сообщает журналист и писатель Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

Цаплиенко описал его как человека, который при любых обстоятельствах верил в победу Украины на Донбассе. Воин делал все для этого.

“Я познакомился с ним в конце 14-го в Мариуполе и сразу же попал в магнитное поле его упорства и готовности воевать с врагом до окончательной победы. Причем, не только на поле боя. Но и в медийном пространстве. В политическом. В юридическом. В 18-м году он давал показания полиции английского острова Гернси о причастности россиян к гибели волонтера УДА, жителя Гернси, Микуса Альпса. Эти показания я лично передал британским полицейским”, – написал журналист.

Он написал номер банковской карты жены Андрея, чтобы помочь вдове – 5168 7450 1464 7801- Надежда Слюзар.

Напомним, что Гергерт скончался после продолжительной болезни. У него осталось четверо детей.

Как сообщал “источник”, 27 июля умер боец полка “Азов” Олег Черевко. Его избили, когда он заступился за девушку.