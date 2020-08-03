В Украине начинают действовать новые правила карантина: где ужесточат ограничения

В Украине из-за нового роста заболеваемости коронавирусом ужесточают карантинные меры.

“источник” рассказывает все, что нужно знать на данный момент

Новые правила начали действовать с понедельника, 3 августа. Минздрав решил вернуть жесткий карантин, чтобы замедлить темп эпидемии в Украине. Однако он будет действовать точечно – в определенных регионах, где высокая заболеваемость.

“Были введены такие новые правила адаптивного карантина, когда в зависимости от ситуации в конкретном городе или районе и устанавливается тот или иной уровень опасности”, – заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Новые правила

Теперь по методологии вводятся 4 эпидемические зоны: “зеленая”, “желтая”, “оранжевая” и “красная”. Каждому региону присваивается свой цвет в зависимости от 4 показателей: загруженность коек, количество тестирований, коэффициент выявления больных и динамика распространения коронавируса.

Для регионов, которые не попали в “зеленую” зону, будет действовать прогрессивная шкала новых ограничений. Жесткие меры для “красной” зоны – это запрет работы общественного транспорта, закрытие учебных заведений, ресторанов и торговых центров. В нее попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Буковины.

Как придерживаются карантина

Луцк

Власти Луцка, который попал в “красную” зону по распространению коронавирусной инфекции, выявили нежелание усиливать карантин останавливая общественный транспорт и закрывая общественные заведения.

По мнению мэра города Игоря Полищука, “нелепые, несвоевременные и непрофессиональные решения по противодействию коронавируса и так довели страну до экономического коллапса, уничтожили сотни тысяч рабочих мест и значительно ухудшили уровень жизни украинцев и уровень экономической активности в стране”.

Тернополь

Мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что решение о причислении города к “красной” зоне и введении жестких карантинных ограничений является политическим.

“Я считаю решение Центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям сугубо политическим. Создается впечатление, что Тернополь хотят изолировать от Украины. Нас хотят взять в блокаду“, – сказал он.

Карантин и учебные заведения

В Минздраве говорят, что 1 сентября большинство учеников таки сядут за парты. Но советуют готовиться и к дистанционному обучению. Для ученических групп внедрять индивидуальные графики, чтобы избежать скопления во время перерывов. На занятиях можно не надевать маски, а вот в коридоре нужно будет их носить. А вход в учебные заведения только после измерения температуры.

Напомним, что по состоянию на утро 3 августа в Украине зафиксировали 990 новых случаев коронавируса.

Как сообщал “источник”, богатые страны уже заказали более миллиарда доз коронавирусных вакцин, что вызывает опасения, что остальной мир будет стоять за ними в очереди.