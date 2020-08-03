Коронавирус серьезно ударил по мировому туризму: названы самые пострадавшие страны – CNN

Пандемия коронавируса нанесла сильный удар по туризму во многих странах мира.

Об этом сообщает CNN.

После разрушительного воздействия Covid-19 на сферу туризма она стала немного возобновляться. Однако пока обороты не вернулись в норму.

Какие страны пострадали больше

Мексика

Самой уязвимой оказалась Мексика, ведь 15,5% ее ВВП зависит от индустрии путешествий и туризма.

Италия и Испания

Далее следуют Испания и Италия. В прошлом году их доходы от туризма составили: 14,3% в ВВП Испании и 13% в ВВП Италии. В этом году их затронул кризис из-за самых высоких показателей смертности от коронавируса среди стран Европы.

Европа

Другие европейские государства, где много зараженных, также пострадали от недостатка туристов. В частности, Франция, Греция, Германия и другие.

Как сообщал “источник”, авиакомпания Turkish Airlines после перерыва длительностью 4,5 месяца возобновила прямые регулярные рейсы из Стамбула в Харьков, первый самолет турецкого авиаперевозчика прибыл в Украину с загрузкой 67% и вылетел обратно без единого свободного места.