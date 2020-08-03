Виктор Медведчук и Оксана Марченко отдыхают в оккупированном Крыму: громкие детали

Пресс-секретарь депутата Верховной Рады Украины, один из лидеров партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктора Медведчука Олег Бабанин подтвердил, что нардеп въехал в аннексированный Крым.

Об этом сообщает “Крым.Реалии”.

“Виктор Медведчук находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму”, – сообщил Бабанин.

От дальнейших комментариев пресс-секретарь отказался.

Напомним, что Медведчук с женой Оксаной Марченко в воскресенье, 2 августа, примерно в 14:30 въехал в аннексированный Крым через пункт пропуска “Каланчак”. Согласно полученным данным, в автомобиле Mercedes Vito с Медведчуком и Марченко было еще несколько человек.

Ранее “источник” сообщал, что журналист Bihus.Info Даниил Мокрик заявил, что сопредседатель партии ОПЗЖ и кум Путина Виктор Медведчук является тем человеком, который влияет на главу украинской делегации в ТКГ в Минске Леонида Кравчука.