Тернополь отказался выполнять условия “красной зоны” карантина

В Тернополе на внеочередной сессии горсовета выразили несогласие с внесением города в “красную зону” и жестким карантином.

Об этом сообщает мэр города Сергей Надал на своей Facebook-странице.

Также выразили протест против транспортной блокады. Отметили, что решение правительства Украины несправедливое и не ссылается на показатели заболеваемости коронавирусом.

Также на заседании подчеркнули, что экономика города очень пострадала из-за карантина. Потому новые меры нанесут еще больший удар.

В Тернополе по состоянии на 2 августа всего 825 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 232 человека. 540 больных – на амбулаторном лечении, на стационарном лечении – 51 пациент. В области зафиксировано с начала эпидемии 2 летальных случая.

Напомним, что по состоянию на утро 3 августа в Украине зафиксировали 990 новых случаев коронавируса

Как сообщал “источник”, в Украине из-за нового роста заболеваемости коронавирусом ужесточают карантинные меры.