Кравчук: Надо определиться, будет ли Украина выполнять Минские соглашения

Еще раз пересмотреть и обсудить Минские соглашения в переговорах по Донбассу предлагает первый президент Украины Леонид Кравчук.

Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе лично сказал в эфире “Украина 24”, передает gazeta.ua

Что касается самого документа Минских соглашений, то Кравчук предлагает пересмотреть все 12 пунктов и целесообразность их выполнения.

“Надо взять главный документ, который подписан. Там определены наши шаги – Украина на Донбассе. Там 12 пунктов, кажется. И определиться – будем ли мы их выполнять или нет, потому что люди, которые записали эти шаги, сегодня говорят, что выполнять их – это предательство “, – сказал Кравчук.

Он также заявил о важности диалога украинских властей с переселенцами из Донбасса и теми людьми, которые сейчас живут на оккупированных территориях.

“Я задаю вопрос: можно ли добиться мира на Донбассе, если не общаться с людьми, которые там живут? Там же живут граждане, и мы их называем украинцами. Если это украинцы – с ними надо вести диалог. Поэтому мы думаем, как координировать эту работу – тех, которые живут в неконтролируемых регионах, и тех, которые вынуждены были уйти. Как их свести, узнать их желания и намерения “, – сказал Леонид Макарович.

Также Кравчук прокомментировал письмо заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака о его выходе из переговоров по Донбассу.

“Я никогда не верил в то, что словами можно убедить Кремль и президента России. Но если Минские соглашения и Нормандская четверка перестанут успешно работать и начнут буксовать, а письмо Дмитрия Козака означает, что советники уже не нужны, то одно из звеньев выпадает. Для чего это делается? Я думаю – чтобы снизить вес и влияние Нормандской четверки “, – сказал он.