Люди по всему миру начали получать загадочные посылки из Китая – их лучше не открывать

Люди по всему миру получают по почте странные пакеты семян без объяснения того, зачем они и почему их отправили.

Об этом сообщает издание The Mirror.

О посылках известно лишь то, что они из Китая. В упаковке есть листок с надписями на китайском языке и маркировкой под драгоценности, возможно, чтобы избежать проверок безопасности.

Люди из США и Британии говорят, что получили посылки неожиданно. Только в штате Флорида было зарегистрировано 630 таких случаев. Также 100 семей в Англии заявили о получении семян.

Люди не знают, безопасно ли открывать пакеты. Также не известно, можно ли садить эти семена. Министерство сельского хозяйства США (USDA) предостерегает от посадки семян, поскольку они могут включать инвазивные виды растений, которые могут угрожать местным растениям. Также в министерстве заявляют, что любой, кто получит такую посылку, должен сообщить им об этом. Далее следует дождаться инструкций относительно того, что делать с семенами.

Агентство по охране здоровья животных и растений Британии (APHA) также предостерегло от посадки этих неизвестных семян.

Позже расследование показало, что пакеты могут включать семена травы, такие как мята, розмарин и шалфей, а также семена гибискуса, розы, лаванды, горчицы и капусты. Эти растения на первый взгляд безопасны, но жителям все равно стоит сообщить о получении такой посылки.

Предполагают, что такие инциденты могут быть частью схемы мошенников.

Ван Вэньбинь, министр иностранных дел Китая, заявил на брифинге, что у Китая есть ограничения на рассылку семян любого рода. Он подтвердил, что адресные ярлыки на посылках были исследованы, и они подделаны.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно, что риска передачи коронавируса при соприкосновении с посылками из Китая не выявлено.