Ворона обокрала вора и стала интернет-“звездой” – такой дерзости никто не ожидал

В Костюковичах (Беларусь) произошел необычный инцидент – в райотдел обратился 18-летний парень, который заявил, что из его рюкзака на лавочке возле магазина пропала лежавшая сверху обложка от паспорта, в которой находились 150 рублей.

Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси.

“Сыщикам в раскрытии этого преступления помогли записи с камер видеонаблюдения. Воровкой оказалась… ворона: подлетев к скамейке, птица внимательно изучила содержимое рюкзака, вытащила обложку от паспорта и улетела”, – сказано в сообщении.

Вскоре выяснилось, что унесенные проворной птицей деньги в руки потерпевшего попали преступным путем. Двумя днями ранее он похитил 300 белорусских и 6000 российских рублей у 52-летней гражданки. Часть суммы успел потратить, а остальные в клюве унесла ворона. В отношении молодого человека открыли уголовное дело.

Отмечается, что ворону-воровку в Костюковичах видели и ранее. Она совершенно не боится людей, принимает угощения с рук и дает себя погладить.

Как сообщал “источник”, в Киевской области аист украл из двора частного дома барбекю.