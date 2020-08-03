“Коммерческий центр” в неподконтрольном Луганске ограбил бывший боевик “ЛНР”

Как ранее сообщалось, 27 июля во временно неподконтрольном Луганске ограбили так называемый “Первый коммерческий центр”. Неизвестный мужчина, угрожая персоналу оружием, забрал средства на сумму около 150 тысяч рублей, после чего скрылся с места происшествия.

Об этом инциденте сообщил источник “Луганский инсайд” в телеграмм-канале.

Позже источник сообщил: налетчик был задержан. Им оказался уроженец временно неподконтрольного Перевальска 1971 г.р. И, как выяснилось, он ранее находился в рядах незаконных вооруженных формирований так называемой “ЛНР” . Осужденный на 10 лет боевик в декабре 2017 был обменян на граждан Украины, которые находились в местах лишения свободы в оккупированных районах Донбасса.

Сообщается, что на преступление мужчина пошел из-за “финансовых трудностей”.