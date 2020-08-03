Жерара Депардье обвинили в изнасиловании и хотят повторно расследовать закрытое дело

Французская прокуратура хочет возобновить расследование дела об изнасиловании, в котором французская актриса обвинила 71-летнего Жерара Депардье, сообщает Daily Mail.

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“Потерпевшая сторона” потребовала пересмотра дела, которое было прекращено в 2019 году из-за отсутствия доказательств. Неназванной заявительнице было 22 года, когда в одном из своих парижских апартаментов Депардье, предположительно, ее изнасиловал.

Звезда французского кино неоднократно отрицал какие-либо правонарушения. В прошлом году парижская прокуратура прекратила расследование, потому что за 9 месяцев следователи не смогли собрать достаточно доказательств для предъявления официального обвинения. Теперь молодая женщина возобновила разбирательство, выступив в качестве “потерпевшей стороны”. Согласно французскому законодательству, это почти всегда приводит к рассмотрению дела в суде.