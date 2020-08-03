Полковник ВСУ рассказал, что помешало в 2014 году полностью освободить Донбасс

Командир 95-й бригады полковник Вооруженных Сил Украины Максим Миргородский («Майк») считает, что освободить Донбасс полностью в 2014 году украинской армии помешало вторжение российских войск.

Об этом военный рассказал в интервью «ФАКТАМ».

“Первым освобожденным городом стал Красный Лиман. Тогда мы поняли, что способны горы свернуть, и доказали, что Вооруженные Силы при правильном планировании операции могут показать результат. И у нас ведь это получалось. Потом были Славянск, Краматорск и другие города. До тех пор, пока россияне не перешли границу. Когда мы удерживали участок Изварино — Должанское — Саур-Могила, нас россияне артиллерией закапывали и перекапывали, выдавливая оттуда. Мы держались до последнего. Но началась новая фаза войны — бои с действующей российской армией. Если бы они не перешли границу, все закончилось бы тем же летом. Все шло к тому”, – сообщил Максим Миргородский.