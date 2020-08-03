В Египте вблизи знаменитых пирамид автобус с людьми рухнул в канал: много погибших

2 августа вечером в Египте автобус с людьми упал в оросительный канал, вследствие чего много пассажиров погибло.

Об этом сообщает портал Al Youm As Sabi.

Трагедия произошла в районе озера Марьют в городе Александрия, недалеко от пирамид Гизы на юге египетской столицы. Там микроавтобус перевернулся и упал в канал с водой, где утонул. Согласно предварительным данным, водитель буса не справился с управлением.

В результате ДТП на месте погибло восемь человек. Но спасателям удалось вызволить из воды живыми семерых людей.

Как ранее сообщал “источник”, 25 июля под городом Бровары Киевской области на трассе Киев-Чернигов автобус столкнулся грузовиком, который протаранило легковое авто.