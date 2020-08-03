На Закарпатье парень погиб в страшном ДТП – водитель вылетел на встречку

Ночью, 3 августа, на Закарпатье произошло смертельное ДТП, в котором погиб молодой парень.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

В селе Страбичево молодая компания ехала на легковом авто. Водитель выехал на встречную полосу где столкнулся с грузовиком.

В результате столкновения погиб пассажир авто, 2000 года рождения.

Также пострадали водитель авто, 1995 года рождения и еще один пассажир 2002 года рождения.

В больнице рассказали, что водителя отпустили домой, ведь тот получил незначительные повреждения, другой пассажир остался в больнице с ушибами мягких тканей, черепно-мозговой травмой, травмой коленного сустава.

Как сообщал “источник”, в аварии в Киеве с автомобилем Mercedes и маршруткой , которая случилась 1 августа, пострадали три человека.

Также сообщалось, что 1 августа, на автодороге “Васильевка-Бердянск” произошла смертельная ДТП, там погибли четыре человека.