На этой неделе на Луганщину вернется тепло

Сегодня, 3 августа, в Луганской области небольшая облачность. Без осадков. Ветер северной четверти, 5-10 м / с. Температура ночью 9-14 0 тепла, днем 24-29 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Небольшая облачность. Без осадков. Ветер северной четверти, 5-10 м / с. Температура ночью 11-13 0 тепла, днем 26-28 0 тепла.

по городу Луганск

Небольшая облачность. Без осадков. Ветер северной четверти, 5-10 м / с. Температура ночью 12-14 0 тепла, днем 25-27 0 тепла.

Прогноз погоды по области на 4 – 7 августа 2020

04.08 Небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 9-14 0 тепла, днем 25-30 0 тепла.

05.08 Небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 9-14 0 тепла, днем 27-32 0 тепла .

06.08 Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 11-16 0 тепла, днем 29-34 0 тепла.

07.08 Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 13-18 0 тепла, днем 29-34 0 тепла.