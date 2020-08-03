На КПВВ “Станица Луганская” у женщины выявили более 700 таблеток психотропного действия

Большое количество таблеток психотропного действия обнаружили пограничники, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил на линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Так, вчера в контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» прибыла 49-летняя гражданка Украины, которая направлялась из временно оккупированной территории. При осуществлении контрольно-проверочных мероприятий пограничники Луганского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили препараты психотропного действия в количестве 740 таблеток.

Нарушительницу вместе с «находкой» в установленном порядке передали сотрудникам Национальной полиции

Пограничники направили в компетентные правоохранительные органы сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 309 УК «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».