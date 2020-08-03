Кравчук признал, что словами убедить Путина по Донбассу “вряд ли удастся”

Выход главы администрации президента России Дмитрия Козака из переговоров по ситуации на Донбассе связан с попыткой Кремля снизить влияние “нормандской четверки”

Об этом заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, информирует “ДС”.

“Я никогда не верил в то, что словами можно убедить Кремль и президента России. Но если Минские соглашения и “нормандская четверка” перестанут успешно работать и начнут буксовать, а письмо Дмитрия Козака означает, что советники уже не нужны, то одно из звеньев выпадает. Для чего это делается? По моему мнению — чтобы снизить вес и влияние “нормандской четверки”, — сказал он в эфире телеканала “Украина 24”.

Напомним, 30 июля заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак отказался участвовать в дальнейших переговорах о мире на Донбассе в формате советников лидеров стран “нормандской четверки”. Об этом он написал в своем письме советнику канцлера Германии, разослав копии представителям Франции и Украины. В письме говорится о том, что работа советников глав государств “нормандского формата” неэффективна.