В Киеве произошло страшное ДТП – вся дорога усыпана осколками

В воскресенье, 2 августа, вечером в Киеве на проспекте Романа Шухевича произошло страшное ДТП – столкнулись авто, на место примчались “скорые” и полиция.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Авария случилась напротив Skymall.

“Вся дорога усыпана осколками и обломками автомобилей. Движение затруднено. Информации о пострадавших нет. Скорая и полиция на месте”, – сказано в сообщении.

Как сообщал “источник”, в Киеве в ночь на 2 августа произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла и автомобиля, в котором пострадали три человека. Авария произошла, когда мотоциклист с пассажиром пытались проскочить большой перекресток с активным движением транспорта на красный свет.

Также в аварии в Киеве с автомобилем Mercedes и маршруткой, которая случилась 1 августа, пострадали три человека.