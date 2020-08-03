Что творится на пляжах Кирилловки после нашествия медуз: появилось интересное видео

В курортном поселке Кирилловка Запорожской области практически пропали медузы, которые мешали отдыхающим.

Кадры с места опубликовали на YouTube-канале Travel Family.

Напомним, ранее Азовское море атаковали эти неприятные существа. Они были на побережьях курортов, где препятствовали купанию туристов.

Теперь же отдыхающие в сети отмечают, что медузы практически пропали. Однако они все еще водятся в некоторых местах. Но уже отдыхать стало гораздо комфортнее.

Как сообщал “источник”, в курортном поселке Кирилловка на побережье Азовского моря произошел потоп после мощного ливня 27 июля, а его последствия показали с высоты птичьего полета.

А на днях в Кирилловке люди могли наблюдать редкое явление – “небесное цунами”. Невероятного вида грозовые тучи затянули горизонт.