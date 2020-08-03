Женщина нанесла крем для кожи и умерла – никто не мог представить, что это возможно

Ивонна Уэбб, 83 года, нанесла смягчающий крем на кожу и вскоре умерла – роковым стало ее решение зажечь плиту.

Об этом сообщает Derby Telegraph.

Пенсионерка, которая страдала от деменции, применила смягчающий крем, который широко используется для лечения сухости и зуда при экземе и псориазе. Затем она попыталась зажечь плиту, но вспыхнула сама.

Женщина выбежала на улицу, охваченная огнем, ей помогали соседи, которые пытались ее спасти. Ивонна была доставлена в больницу для лечения, но медики оказались бессильны – она скончалась.

Ее скорбящий сын Бен Уэбб поддерживает новую кампанию по повышению осведомленности об опасностях смягчающих кремов.

По словам лондонской пожарной бригады, многие смягчающие средства содержат парафин, нефтяные или натуральные масла, которые легко воспламеняются. Они часто используются пожилыми людьми с проблемами мобильности, которые также являются группой, наиболее подверженной риску пожара.

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