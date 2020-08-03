В Киеве мужчина поймал рыбу с человеческими зубами – фото и видео обескуражили сеть

В Киеве мужчина поймал рыбу Паку, которая отличается своими человеческими зубами.

Фото опубликовал Игорь Рыбалка на своей Facebook-странице.

Такую добычу было поймано 30 июля на озере Жандарка на Позняках. Мужчина надеялся на удочку поймать рыбу Толстолобика. Однако все пошло не по плану и удивило рыбака.

Вытащенная из озера Паку была размером больше, чем мужская нога. Но удивило не это, а ее зубы, которые очень напомнили человеческие.

Паку связана родством с мясными Пираньями – обе разделяют одно и то же подсемейство Serrasalminae, хотя у них разные привычки к пище. Пиранья – это плотоядный вид, а Паку всеядна, имеет вегетарианские тенденции. Разница очевидна в структуре их зубов. У Пираньи очень острые зубы. У Паку квадратные, прямые зубы, которые жутко напоминают человеческие.

Паку, южноамериканская пресноводная рыба – встречается в большинстве рек бассейна Амазонки и Ориноко. Кроме Амазонии, рыба встречается в водах Папуа-Новой Гвинеи, где ее искусственно развели, чтобы помочь местному рыболовству.

Как такую рыбу нашли в водоеме Киева неизвестно. Но в комментариях под постом Игоря пишут, что она была выпущена из аквариума и прижилась в озере.

Такие зубы рыбы используют для раскалывания орехов и фруктов, которые падают с деревьев в воду. Но также они могут есть и другую рыбу.

Как сообщал “источник”, в Днепре на жилом массиве Фрунзенский рыболову удалось поймать экзотических рыб, которые обычно не водятся в нашем регионе.