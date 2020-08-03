Кот преодолел более 60 км, чтобы вернуться домой – история потрясла не только его хозяев

Рыжий кот Гарфилд преодолел 64 км, чтобы вернуться домой – накануне его владельцы 53-летний Нил Пейн и 43-летняя Лиза отдали его другой семье, так как не могли присматривать за ним, поскольку дети уехали.

Об этом сообщает TheSun.

Трехлетний кот, который всегда оставался в доме, исчез из дома своих новых владельцев в Энфилде, Северный Лондон, 20 июня. Через три недели он вернулся к своим старым хозяевам, чем они были поражены.

“Это невероятно. Он смотрел на меня, плакал. Сначала я не думал, что это был он. Лиза подошла к двери и назвала его имя, и он вскочил на нее… Это просто потрясающе. Он прошел более 40 миль, чтобы найти нас”, – отметил Нил.

По его словам, он до сих пор не понимает, как кот, который никогда далеко не отходил от дома, смог преодолеть такой путь.

Как сообщал “источник”, ранее рыжий кот устроил забавную драку сам с собой – и это видео повеселило пользователей сети, сделав домашнего любимца “звездой”.