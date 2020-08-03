В Беларуси началась новая волна митингов в поддержку главной конкурентки Лукашенко

В Беларуси продолжаются митинги в поддержку кандидата на пост президента Светланы Тихановской, которую называют главной конкуренткой действующего главы государства Александра Лукашенко.

Об этом сообщает “Наша Ніва”.

На митинге в Бресте, который проходил в парке воинов-интернационалистов, присутствовало около 15 тысяч человек, среди них много десантников.

О чем говорили

Очевидцы отмечают, что машину Тихановской несколько раз останавливали для проверки документов, а позже оказалось, что одной из машин кортежа кандидата порезали колеса. Из-за чего политик приехала и вышла на импровизированную сцену с опозданием.

Тихановская в первую очередь извинилась за опоздание, говорит, что это произошло по независящим от нее причинам и поздравила десантников с днем ВДВ. Свою речь она начала с важной темы для брестчан – аккумуляторного завода. Упомянула о влиянии брестских блогеров на неё.

Тихановская приехала в Брест вместе с координатором штаба Виктора Бабарико Марией Колесниковой и супругой экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало Вероникой.

После кандидата в президенты выступили Колесникова и Цепкало, последняя упомянула предстоящее обращение Лукашенко к парламенту, которое участники митинга встретили недовольными гудками.

Почему Тихановская балотируется и что обещает

Светлана Тихановская баллотируется на выборы вместо своего мужа –оппозиционного блогера Сергея Тихановского. Он находится в СИЗО.

Во время своих выступлений Тихановская заявляет, что люди, поддерживающие альтернативного кандидата, не являются преступниками. По словам кандидата, белорусы хотят мирной смены правительства.

Кандидат пообещала в случае своего избрания провести референдум о возвращении к Конституции 1994 года. Она предусматривала ограниченный срок президентского правления. Тихановская напомнила, что в течение полугода после избрания проведёт президентские выборы, а также освободит всех политических и экономических заключённых.

Один из основных конкурентов действующего президента, незарегистрированный кандидат Виктор Бабарико арестован. Его обвиняют в экономических преступлениях. Лукашенко признал, что преследование экс-банкира начали по его инициативе. Другой незарегистрированный кандидат, Валерий Цепкало вместе с детьми покинул Белоруссию. По его словам, в республике готовится его арест.

Отметим, что штабы Цепкало и Бабарико объединились для проведения избирательной кампании Светланы Тихановской.

Ранее “источник” сообщал, что экс-претендент на пост президента Беларуси, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало приехал из Москвы в Киев.