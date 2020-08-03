Корабль Crew Dragon совершил успешную посадку на воду

Корабель SpaceX Crew Dragon совершил успешную посадку в Атлантическом океане, завершив таким образом миссию Demo-2.

Об этом сообщает NASA в Twitter.

Итак, первую миссию космического корабля SpaceX Crew Dragon можно считать полностью успешной. Эта миссия была невероятно важной для самой SpaceX, для США и для космонавтики в целом.

Напомним, это был первый пилотируемый запуск космического корабля, принадлежащего частной компании. Кроме того, это первый за девять лет запуск астронавтов к МКС с территории США.

Теперь предстоит узнать все подробности о состоянии корабля, проведенных экспериментах и перспективах Crew Dragon, но самое важное событие уже свершилось.

Как сообщал “источник”, 31 мая, американские астронавты Боб Бенкен и Дуглас Харли покинули корабль Crew Dragon, который 30 мая стартовал на ракете Falcon 9 и взошли на борт Международной космической станции.