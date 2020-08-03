Какой праздник 3 августа и что нельзя делать

3 августа по народному календарю чествуют Онисима, Онуфрия Молчаливого и святого Езикииля. Именины в этот день празднуют Анна и Федор.

О том, какие приметы связаны с этим днем, и что можно и что нельзя делать 3 августа, рассказывает “источник”.

Народные приметы на 3 августа

– Гроза на Онисима – к теплой осени.

– На муравейниках появились большие кучи – зима будет холодной.

– Сильная роса 3 августа – к плохому урожаю льна.

Что делать 3 августа

Сегодня рекомендуется всю тяжелую работу выполнять молча.

Что нельзя делать 3 августа

В этот день нежелательно стричь ногти маленьким детям.

Не рекомендуется сегодня прокалывать уши.

Не рассказывайте никому в этот день о своей помолвке.

Как сообщал “источник”, в понедельник, 3 августа, в 18 часов 59 минут по киевскому времени, наступит полнолуние. Не стоит в этот период принимать важные решения и совершать резкие поступки, а нужно постараться 3 августа весь световой день думать о своей мечте.